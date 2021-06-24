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Жизнь

Россиянин пожаловался на Шойгу в прокуратуру из-за нарушения министром масочного режима

Житель Екатеринбурга Андрей Щукин обратился в военную прокуратуру с жалобой на министра обороны РФ Сергея Шойгу, пишет Znak.com.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
mil.ru

Мужчина требует провести проверку в связи с нарушением главой Минобороны масочного режима при внеплановой проверке Черемушкинского военкомата Москвы.

Его жалобу уже перенаправили в Минобороны. Он счел такие действия недопустимыми и подал административный иск о бездействии к Московской городской прокуратуре.

Отсутствием маски Шойгу подает плохой пример россиянам во время эпидемиологических антиковидных ограничений, считает мужчина, пишет «Росбалт». Особенно в контексте того, что от последствий коронавируса умерла его сестра Лариса.

«Казалось бы, умерла сестра, должен показывать пример, как себя обезопасить, но нет… В таком случае вопрос: что вы требуете от граждан, если сами нарушаете элементарные правила поведения в обществе? Политика двойных стандартов. Лицемерие», — подчеркнул Щукин.

Что произошло

7 июня Шойгу нагрянул с внезапной проверкой в один из московских военкоматов. Он возмутился, что в кабинетах нет компьютеров.

«У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта… Вы что, как партизаны, — письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?» — возмущался он.

О сестре

О смерти сестры министра Ларисы Шойгу, депутата Госдумы, стало известно 10 июня. В Госдуме уточняли, что причиной смерти стал инсульт, спровоцированный коронавирусом.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. В Госдуме она являлась заместителем председателя комитета по контролю и регламенту от «Единой России».

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