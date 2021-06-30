«Москва. Кремль. Путину». Какие ответы президента в ходе прямой линии с народом стали легендарными

Спасение утопающих, женщина-президент и золотая рыбка
Даже не знаю, что сказать. Пожалуй, так: если кто‑то решил утонуть, спасти его уже невозможно. Но мы, конечно, готовы протянуть руку помощи и руку дружбы любому нашему партнеру, если он сам этого хочет
Нам нужно думать не о том, как справиться с Америкой, нам нужно думать о том, как справиться с внутренними вопросами и проблемами — дорогами, решением проблем здравоохранения, образования, с развитием экономики, ее восстановлением, приданием ей необходимых темпов роста… Что касается того, может ли женщина быть главой государства, то с этими проблемами, может быть, женщина лучше всего и справится.
Лучше не уповать на каких-то сказочных персонажей… Если мы будем ждать чудес от «золотой рыбки», то мы можем оказаться как в сказке Пушкина — у разбитого корыта, в конце концов. Лучше работать, засучив рукава, самим.
Мат, стыд и вежливость
В России есть такой грех… Отмолим.
Конечно, да. Сложно об этом говорить. Это было в начале 2000-х годов, страна была в сложном положении. Приехали в какой-то регион, куда-то я перебирался. Появилась женщина и упала на колени, передала мне записку. Отдал записку помощнику, и ее потеряли. Никогда этого не забуду, мне и сейчас стыдно.
Я рос в ленинградском дворе, а внешняя среда влияет на понимание человеком гармонии. Политическая культура — часть общей культуры. Сейчас я представляю Россию, а это страна с высоким уровнем культуры.
Нет, иначе я бы не баллотировался.
Интернет, каши и простые граждане
Конечно. Помню, отец лазил и смотрел счетчик (электроэнергии) — каждую копеечку высчитывал, чтобы заплатить вовремя и в полном объеме. У меня до сих пор привычка есть: не могу оставить включенным свет — я когда выхожу, всегда свет выключаю.
В Российской Федерации не осуществляется никакого контроля за всемирной паутиной, за российским сегментом интернета. Думаю, что это и малоперспективно с точки зрения технологического решения этой проблемы.
Разумеется, в этой среде — так же, как и других средах — мы должны думать над тем, чтобы законы российские соблюдались, чтобы не распространялась детская порнография, чтобы не совершались финансовые преступления в этой среде. Но это уже дело правоохранительных органов. Тотальный контроль и работа правоохранительных органов — это все‑таки разные вещи.
С возрастом мое отношение к кашам поменялось в лучшую сторону. Ем их каждый день по утрам. Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу.