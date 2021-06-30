«Москва. Кремль. Путину». Какие ответы президента в ходе прямой линии с народом стали легендарными

9 «Считаете ли вы правильным следить за мировым интернетом , как это делается в Китае и ряде других стран?

В Российской Федерации не осуществляется никакого контроля за всемирной паутиной, за российским сегментом интернета. Думаю, что это и малоперспективно с точки зрения технологического решения этой проблемы.

Разумеется, в этой среде — так же, как и других средах — мы должны думать над тем, чтобы законы российские соблюдались, чтобы не распространялась детская порнография, чтобы не совершались финансовые преступления в этой среде. Но это уже дело правоохранительных органов. Тотальный контроль и работа правоохранительных органов — это все‑таки разные вещи.