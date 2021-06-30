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Политика

«Москва. Кремль. Путину». Какие ответы президента в ходе прямой линии с народом стали легендарными

«Прямая линия с Владимиром Путиным» существует с 2001 года. За каждую программу длительностью около четырех часов президент успевает ответить на 60−80 вопросов. Некоторые из них вошли в историю благодаря неожиданным ответам главы государства. Аltapress.ru нашел самые легендарные заявления президента.

"Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года.
"Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года.
kremlin.ru

Спасение утопающих, женщина-президент и золотая рыбка

1 «Если бы сейчас тонули Порошенко и Эрдоган, кого бы вы спасли первым?»

Даже не знаю, что сказать. Пожалуй, так: если кто‑то решил утонуть, спасти его уже невозможно. Но мы, конечно, готовы протянуть руку помощи и руку дружбы любому нашему партнеру, если он сам этого хочет

2 «Может ли женщина стать президентом России? А то папа говорит, что с этой Америкой может справиться только Путин»

Нам нужно думать не о том, как справиться с Америкой, нам нужно думать о том, как справиться с внутренними вопросами и проблемами — дорогами, решением проблем здравоохранения, образования, с развитием экономики, ее восстановлением, приданием ей необходимых темпов роста… Что касается того, может ли женщина быть главой государства, то с этими проблемами, может быть, женщина лучше всего и справится.

&quot;Прямая линия&quot; с Путиным. 15 июня 2017 года.
«Прямая линия» с Путиным. 15 июня 2017 года.
kremlin.ru
3 «Какие три желания вы бы загадали, если бы поймали золотую рыбку?»

Лучше не уповать на каких-то сказочных персонажей… Если мы будем ждать чудес от «золотой рыбки», то мы можем оказаться как в сказке Пушкина — у разбитого корыта, в конце концов. Лучше работать, засучив рукава, самим.

Мат, стыд и вежливость

4 «Ругаетесь ли вы матом?»

В России есть такой грех… Отмолим.

5 «Вам иногда бывает стыдно, и за что?»

Конечно, да. Сложно об этом говорить. Это было в начале 2000-х годов, страна была в сложном положении. Приехали в какой-то регион, куда-то я перебирался. Появилась женщина и упала на колени, передала мне записку. Отдал записку помощнику, и ее потеряли. Никогда этого не забуду, мне и сейчас стыдно.

Прямая линия с Владимиром Путиным.
Прямая линия с Владимиром Путиным.
kremlin.ru
6 «Нас поливают, а вы всех называете партнерами. Почему вы такой вежливый?»

Я рос в ленинградском дворе, а внешняя среда влияет на понимание человеком гармонии. Политическая культура — часть общей культуры. Сейчас я представляю Россию, а это страна с высоким уровнем культуры.

7 «Вам не надоело быть президентом?»

Нет, иначе я бы не баллотировался.

Интернет, каши и простые граждане

8 «Знаете ли вы, как живут простые россияне?»

Конечно. Помню, отец лазил и смотрел счетчик (электроэнергии) — каждую копеечку высчитывал, чтобы заплатить вовремя и в полном объеме. У меня до сих пор привычка есть: не могу оставить включенным свет — я когда выхожу, всегда свет выключаю.

&quot;Прямая линия&quot; с Путиным. 15 июня 2017 года.
«Прямая линия» с Путиным. 15 июня 2017 года.
kremlin.ru
9 «Считаете ли вы правильным следить за мировым интернетом, как это делается в Китае и ряде других стран?

В Российской Федерации не осуществляется никакого контроля за всемирной паутиной, за российским сегментом интернета. Думаю, что это и малоперспективно с точки зрения технологического решения этой проблемы.

Разумеется, в этой среде — так же, как и других средах — мы должны думать над тем, чтобы законы российские соблюдались, чтобы не распространялась детская порнография, чтобы не совершались финансовые преступления в этой среде. Но это уже дело правоохранительных органов. Тотальный контроль и работа правоохранительных органов — это все‑таки разные вещи.

&quot;Прямая линия&quot; с Путиным. 15 июня 2017 года.
«Прямая линия» с Путиным. 15 июня 2017 года.
kremlin.ru
10 «Любите каши?»

С возрастом мое отношение к кашам поменялось в лучшую сторону. Ем их каждый день по утрам. Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу.

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