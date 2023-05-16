Губернатор Алтайского края осмотрел строящуюся школу и водоочистительную станцию в Барнауле

По контракту школа должна быть сдана до конца 2023 года. Сейчас в поселке около тысячи школьников, которые вынуждены ездить на учебу в другие районы города.

Виктор Томенко отметил, что строительство школы, которая была очень нужна в поселке, стало возможно благодаря индивидуальному кредиту, который получил Алтайский края от федерального бюджета на свое развитие.

«Мы много школ построили в течение последних лет на территории края. Помимо того, мы ремонтируем, модернизируем, дополнительные места создаем. Привлекаем средства федеральные, достаточно много средств края. По Барнаулу около 5 тысяч мест создали новых в школах, будем продолжать это делать. Дети – наше будущее, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы они учились в достойных условиях», - подчеркнул губернатор.

Он рассказал, что в этом году заканчивается возведение пристроя к школе № 98, в следующем – школы в квартале 2011. Готовы документы на строительство пяти школ в Барнауле, проектируется еще четыре.

Также в поселке по федеральной программе «Чистая вода» построена водоочистительная станция, которая обеспечить качественной питьевой водой не только школу, но и жилые дома.

Губернатор отметил, что новая станция мощнее, чем предыдущая, вдвое. Это дает возможность не только закрыть существующую потребность, но и обеспечить водой дома, которые еще будут строиться в этом районе.