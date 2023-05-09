Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем Победы

Дедушка прошел всю войну, закончил службу в звании подполковника, получил большое количество наград. Мне повезло, что я его отлично помню, в детстве мы много времени проводили вместе.

Поздравляю всех с Днем Победы! Это по-настоящему общий праздник для всей страны, в каждой семье есть история, связанная с этим событием. В моей — история бабушки и дедушки Юлии Филипповны и Павла Порфирьевича Мельченко.

В этом году я лично поздравил одного из ветеранов нашего края — Василия Михайловича Горбунова, которому сейчас 97 лет. Он ушел на фронт в 1943-м, когда ему было всего 18 лет, а демобилизовался только в 1950-м. Награжден Орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалью «За Победу над Японией».

Когда встречаюсь с нашими ветеранами, понимаю — это по-настоящему сильные люди, на которых хочется равняться. Несмотря на такой серьезный возраст, Василий Михайлович ежедневно делает зарядку, занимается оздоровительной ходьбой на ближайшем к дому стадионе.

Он в курсе всех важных событий, следит за новостями, доброжелательный, хороший собеседник — с удовольствием провел время в доме его семьи.