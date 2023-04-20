20 апреля
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Политика

Губернатор Красноярского края Александр Усс ушел в отставку

Губернатор Красноярского края заявил, что хочет уйти в отставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Александр Усс. Губернатор Красноярского края.
Александр Усс. Губернатор Красноярского края.
sobranie.info.

Недавно политик встретился с президентом страны Владимиром Путиным и получил предложение продолжить работу на федеральном уровне.

Александр Усс отметил, что продолжит заниматься вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

«Хочу прежде всего поблагодарить за доверие и поддержку президента, а также всех, с кем мы были вместе в сложные моменты и шли к нашим общим достижениям и успехам», — добавил он.

Ранее губернатор Красноярского края прокомментировал исчезновение сына из-под домашнего ареста.

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