Губернатор Кузбасса «в хорошем костюме» отчитал регионального депутата за водолазку

Члены фракции КПРФ заявили, что будут голосовать против законопроекта. Фракцию возглавляет Николай Мухин.

В ответ губернатор Цивилёв решил оценить внешний вид коммуниста.

«Я пришел в хорошем костюме, со значком, в галстуке. И посмотрите на руководителя фракции КПРФ. Как можно было прийти на важное стратегическое заседание в водолазке? Если бы кто-то посмел ко мне на заседание коллегии прийти в таком виде, то он был бы выгнан с позором в самом начале заседания и никогда не был бы после допущен. Еще и, может быть, с последствием для его работы», — цитирует чиновника VSE42.