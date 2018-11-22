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Политика
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Губернатор Кузбасса «в хорошем костюме» отчитал регионального депутата за водолазку

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв раскритиковал регионального депутата от КПРФ за одежду. Сессия облсовета Кузбасса прошла 21 ноября. Депутаты обсуждали бюджет на 2019 год.

Сергей Цивилев.
Сергей Цивилев.
ako.ru

Члены фракции КПРФ заявили, что будут голосовать против законопроекта. Фракцию возглавляет Николай Мухин.

В ответ губернатор Цивилёв решил оценить внешний вид коммуниста.

«Я пришел в хорошем костюме, со значком, в галстуке. И посмотрите на руководителя фракции КПРФ. Как можно было прийти на важное стратегическое заседание в водолазке? Если бы кто-то посмел ко мне на заседание коллегии прийти в таком виде, то он был бы выгнан с позором в самом начале заседания и никогда не был бы после допущен. Еще и, может быть, с последствием для его работы», — цитирует чиновника VSE42.

По мнению Цивилёва, члены фракции КПРФ не сделали никаких предложений в рамках разработки стратегии «Кузбасс-2035», пишет Тайга.инфо. Впрочем, фракция коммунистов появилась в кемеровском облсовете после выборов 2018 года впервые за долгое время.

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