Соблазнился взяткой. Губернатор впервые прокомментировал арест мэра Славгорода

«К сожалению, не все проходят испытание властью. Горбунов имеет юридическое образование, был начальником отдела полиции, знает законодательство и последствия такого рода преступлений. Что его привело к тому, чтобы соблазниться взяткой? Следствие разбирается, поэтому я сейчас не могу давать оценку происходящему», — цитирует Томенко пресс-центр правительства края.