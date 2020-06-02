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Политика

Соблазнился взяткой. Губернатор впервые прокомментировал арест мэра Славгорода

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поговорил со своими заместителями, которые отправятся контролировать ситуацию в Славгороде. Глава региона не понимает, что подтолкнуло чиновника к получению взятки.

Мэр Славгорода признался во взятках.
Мэр Славгорода признался во взятках.
Скриншот оперативного видео

«К сожалению, не все проходят испытание властью. Горбунов имеет юридическое образование, был начальником отдела полиции, знает законодательство и последствия такого рода преступлений. Что его привело к тому, чтобы соблазниться взяткой? Следствие разбирается, поэтому я сейчас не могу давать оценку происходящему», — цитирует Томенко пресс-центр правительства края.

Члены правительства края будут работать в Славгороде 4 июня.

Пока администрацией города руководит исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Дмитрий Петраков. Глава города Сергей Горбунов признался в получении взяток на общую сумму более 6 млн рублей.

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