Губернатор российского региона отменил парад Победы

Мера — из соображений безопасности, написал глава региона в Telegram-канале.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что в параде Победы 9 мая примут участие свыше 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения, напоминает Газета.Ru.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил — в Курске не будут проводить 9 мая парад в честь Дня Победы.
Мера — из соображений безопасности, написал глава региона в Telegram-канале.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что в параде Победы 9 мая примут участие свыше 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения, напоминает Газета.Ru.
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