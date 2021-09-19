Губернатор Томенко проголосовал на выборах вместе с женой и заявил о готовности устранить любые риски. Фоторепортаж altapress.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе со своей супругой Татьяной проголосовал на выборах депутатов Госдумы и нового созыва АКЗС.

Глава региона посетил избирательный участок в институте садоводства им. Лисавенко.

Виктор Томенко высоко оценил то, как край подготовился к трехдневным выборам, добавив, что все необходимые меры безопасности были проработаны очень хорошо.

Также губернатор высказался об отсутствии серьезных нарушений и замечаний в процессе голосования. При этом Виктор Томенко добавил: «День еще впереди. Посмотрим, как все будет происходить».

Глава региона подчеркнул, что органы власти готовы к любым ситуациям и способны оперативно устранить любые возможные риски.

Также губернатор принял участие в голосовании по вопросу выбора локации для установки стелы «Город трудовой доблести».

Напомним, выборы депутатов Госдумы и АКЗС в Алтайском крае проходят с 17 по 19 сентября.