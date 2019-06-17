Губернатор Виктор Томенко нашел позитив в назначении региону из-за бедности министра-куратора

«Так получилось, что к сегодняшнему дню Алтайский край показывает низкие результаты социально-экономического развития, — цитирует слова Виктора Томенко пресс-служба регионального правительства. — И мы кричали и писали, и показывали, говоря о том, что нам нужна федеральная поддержка. Просто обычные меры — дотации, участие в государственных программах, участие в нацпроектах и так далее не спасают ситуацию. Не выводят нас на нужный, ускоренный темп развития».
По словам главы региона назначение министра-куратора должно принести свои позитивные плоды.
«Результатом работы должно стать реальное, ощутимое улучшение жизни, улучшение отдельных показателей, отдельных параметров и в целом ощущение того, что в Алтайском крае жить становится лучше», — сообщил губернатор.
Почему назначили куратора?
Напомним, Алтайский край вошел в число десяти самых проблемных регионов России, которые получат куратора — министра федерального правительства. Наш регион, вероятно, будет курировать министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. К проблемным отнесли республики Алтай, Карелия, Тыва, Калмыкия, Марий Эл, Адыгея, Чувашскую Республику, Алтайский край, Псковскую и Курганскую области.
Они заняли худшие позиции по следующим показателям:
- «среднедушевые денежные доходы населения, скорректированные на коэффициент соотношениям стоимости фиксированного набора потребительских товаров, работ и услуг»,
- «доля населения с денежными доходами ниже региональный величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации»,
- «уровень безработицы».
- «инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на душу населения».