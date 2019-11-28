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28 ноября
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Политика

Губернаторов будут наказывать рублем и дисциплинаркой за снижение доходов бюджета

Руководителей российских регионов будут привлекать к дисциплинарным взысканиям и снижать федеральные дотации в случае, если они не выполнили план по собственных доходам в краевые и областные бюджеты. Об этом пишет газета «Известия», в распоряжении которой оказалось письмо Минфина.

Бюджет Алтайского края
Бюджет Алтайского края
Алтайское краевое законодательное собрание

В этом документе говорится и о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.

Также «Известия» приводят список регионов, чьи губернаторы могут попасть в неприятную ситуацию. Это республики Дагестан, Ингушетия, Крым, Алтай, Тыва, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Карелия, Северная Осетия — Алания, а также Камчатский край и Севастополь. Алтайский край, не смотря на полученный статус бедного региона, в «группу риска» не попал.

В качестве наказания за нарушение бюджетных обязательств федеральных минфин предложил сокращать дотации этим регионам на 1% в год. А в Совете Федерации пошли еще дальше — рассматривают предложение сразу увольнять таких губернаторов. Все эти новации могут вступить в силу в 2020 году.

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