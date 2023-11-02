5 ноября
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Политика

И позывной Барнаул: "музыканты" создали новый отряд "Камертон" в составе элитного спецназа "Ахмат"

Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" создали отряд "Камертон" в составе спецназа "Ахмат".

Спецоперация.
Спецоперация.
мвд.рф

Они проходят боевое слаживание на полигонах в зоне СВО, пишут РИА Новости.

Привлечены артиллеристы, операторы дронов, штурмовая группа. "Сглаживание" серьезное — с участием танком, бронемашин. Бойцы — из "вагнеровцев", включая командиров.

Алтайский позывной

По словам бойца спецназа "Ахмат" с позывным Барнаул, учения ведутся постоянно.

Кто во главе "Камертона", — пока не сообщается.

Элитный спецназ

Ранее сообщалось, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» перешли на службу в состав элитного спецназа «Ахмат», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, заключали контракты и переходили в наш отряд бойцы ЧВК и ранее. Но сейчас все-таки речь идет о массовом пополнении личного состава. Сам спецназ «Ахмат» — подразделение интернациональное. В его составе представители различных народов и конфессий.

А зампредседателя фонда «Защитники Отечества» Сергей Вылегжанин заявил, что бойцы частных военных компаний (ЧВК) получат ветеранские удостоверения, профильная комиссия работает в регулярном режиме, пишет "Взгляд".

Звезда Героя

Звезду Героя присвоили погибшему в прошлом году в зоне СВО полковнику Вячеславу Макарову из Забайкалья. У него был позывной Барнаул.

О "музыкантах"

Нередко вагнеровцев называют музыкантами. У истоков ЧВК стоял офицер спецназа ГРУ Дмитрий Уткин с прозвищем Вагнер. Также Вагнер — это известнейший немецкий композитор XIX века. Необычная связь с немецким композитором и закрепила за ЧВК прозвище "музыканты".

Уткин-Вагнер погиб в авиакатастрофе вместе с основателем группы Евгением Пригожиным. Офицер спецназа похоронен в Мытищах.

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