10 интересных фактов о Дугине

Написавший заявление об отставке мэр Барнаула Сергей Дугин, несмотря на публичную должность, всегда оставался закрытым человеком. Однако некоторые факты его биографии, увлечения и особенности характера достаточно хорошо известны.

1. Сергею Дугину 63 года. Всю жизнь он прожил в Алтайском крае. Но в Барнаул приехать работать только в 1995 году, когда ему было 49 лет. Первым местом его работы в столице края стал краевой финкомитет.

2. Срочную службу в армии Дугин проходил на знаменитом крейсере «Свердлов», подшефном Алтая. В ходе службы он вручную смастерил немало фигурок крейсера — для сувениров.

3. В молодости Сергей Дугин своими руками перебрал «Волгу» ГАЗ 21, которую купил у частного лица. О такой машине он мечтал с детства.

4. Большую часть барнаульского этапа своей карьеры он связал с «социалкой»: возглавлял краевой Фонд соцстраха, а потом региональное управление по социальной защите населения.

5. Барнаульские депутаты назначили Дугина главой города на фоне скандала с уходом предшественника Игоря Савинцева, в отношении которого тогда возбудили уголовное дело.

Отчет Сергея Дугина о проделанной работе. Анна Зайкова , altapress.ru

6. Сергея Дугина всегда называли человеком команды экс-губернатора Александра Карлина. Источники altapress.ru неоднократно говорили, что именно оценка первого лица края была для него важнейшей.

7. Дугин в общей сложности занимал пост главы администрации 3,5 года — с декабря 2015-го. До конца срока, на который его назначили депутаты, оставалось также 3,5 года.

8. Этот мэр Барнаула стал самым закрытым в новейшей истории города. За все время своего управления он дал единственное интервью — газете «Вечерний Барнаул». Крайне скупо комментировал другие события, даже самые резонансные. Или не комментировал вовсе. Первые его публичные заявления также вызывали неоднозначную публичную реакцию. Скажем, его серьезно критиковали за высказывание о том, что настоящие мужчины должны служить в армии.

9. Дугин — большой любитель рыбалки. «Жена, когда начинаю включать телевизор на „Рыбалку и охоту“, говорит: ну, ясно! Пора… Зато и домашним, и коллегам хорошо известно: если съезжу, потом три недели глаза светятся, работаю как заведенный», — рассказывал он «Вечернему Барнаулу».

10. Сергей Дугин станет первым в новейшей истории Барнаула градоночальников, который уходит не в связи с трагедией или возбужденным уголовным делом.

Напомним, в 2003 году Владимир Баварин трагически погиб в аварии. Уголовное дело в отношении Владимира Колганова было возбуждено в сентябре 2009 года в связи с работой управляющих компаний, проводивших приватизацию муниципального имущества в 2005—2007 годах. В 2017 году вынесен обвинительный приговор Игорю Савинцеву: его обвиняли в том, что он присвоил себе и своим сыновьям несколько участков.