Интерпол в панике: «вор в законе» решил заняться политикой

«Вор в законе» 46-летний Надир Салифов (Гули) решил отблагодарить президента Турции Реджепа Эрдогана за гостеприимство, оказанное ему в Турции. Он заявил, что объявляет войну главному врагу турецкого президента философу и богослову Фетхуллаху Гюлену и его сторонникам, сообщает канал «Азия ТВ».

Между тем Россия через Интерпол объявила Гули в международный розыск. Однако Салифов совершенно открыто живет на своей вилле под Стамбулом, однако турецкие власти отказываются выполнять требования Интерпола.

Гули «объявил о начале войны с гюленистами и его сторонниками как в самой Турции, так и России, странах Центральной Азии и всем постсоветском пространстве».

Таким образом Гули продемонстрировал свои политические амбиции. Салифов решил легализоваться и войти в политическую элиту Турции. Президент Реджеп Эрдоган назвал Гюлена своим личным врагом после неудавшейся попытки военного переворота. Считается, что идеологом переворота был именно Гюлен, который уже много лет живет в США.

«Король не нужен»

Гули, претендовавший на первенство в воровской иерархии на все территории бывшего СССР, не признал выборы «вора № 1, которые пошли в августе на воровском съезде в Лужниках, пишет ura.ru. На сходке при голосовании был единогласно выбран 54-летний вор в законе Олег Шишканов по кличке (Шишкан или Раменский). Гули по причине невозможности приезда в Россию в съезде участия не принимал, и заявил: «Король нам не нужен».

Тем не менее к Шишкану постоянно едут как другие «воры в законе», так и «гонцы» от разных криминальных группировок из регионов — одни из главных наполнителей общака. Единогласно избранный «вор в законе № 1» принимает региональных представителей в своей резиденции в Раменском районе Подмосковья.

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После 22 лет заключения освободился осенью 2017 года и сразу уехал в Турцию. Еще находясь в колонии, он подмял под себя большинство овощных рынков страны, и заработал на этом миллиарды долларов. Первыми присягнули Гули и стали платить ему дань торговцы из Свердловской области.