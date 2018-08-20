В Лужниках единогласно выбрали российского «вора в законе № 1»

Накануне выбрали главу преступного сообщества России и всего воровского мира. Сходка вожаков криминального мира, на которой определялся держатель «общака» русской мафии, прошла в Лужниках. Такого многочисленного и представительного сбора преступных лидеров столица не видела, пишет «Росбалт».

Место стало вакантным после того, как крупный срок — 9 лет и 10 месяцев тюрьмы — получил прежний «вор в законе № 1» Захарий Калашов — Шакро Молодой. Новым «боссом всех боссов» единогласно избран Олег Шишканов — Шишкан.

Мероприятие было организовано «законником» Михаилом Воеводиным (Михаил Лужнецкий) и прошло в одном из подконтрольных ему элитных ресторанов на территории Лужников.

Криминальные авторитеты на мероприятии

В сходке приняли участие: Василий Христофоров (Вася Воскрес), Дмитрий Чантурия (Мирон), Олег Шишканов (Шишкан), Михаил Воеводин (Миша Лужнецкий), Алексей Петров (Петрик), Сергей Аксенов (Аксен), Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский), Кахабер Парпалия (Каха), Элгуджа Туркадзе (Гуджа Кутаисский), Мераб Гогия (Мелия).

Общак

Рассматривался вопрос о необходимости нового держателя главного общака страны (он же является «вором в законе № 1»). Сейчас приемом средств занимаются и Воскрес, и Каха, но должен быть единый держатель. Участники сходки предложили стать таковым Олегу Шишканову. Тот, взвесив все «за» и «против», дал свое согласие. Таким образом официально новым «боссом всех боссов» мафии стал Шишкан. В ближайшее время о решении сходки будут извещены все представители криминального мира, которые и делают отчисления в «общак».

«Король не нужен»

«Вор в законе» Лоту Гули свою позицию по данному вопросу высказывал ранее своему окружению и придерживается ее сейчас — «король нам не нужен».

Таким образом он показал, что что будет «работать» самостоятельно и в воровском начальнике над собой не нуждается.

Что известно о Шишкане

Шишканов родился 19 июля 1964 года в Раменском. В 1981 году участвовал в групповом изнасиловании, убийстве девушки и уничтожении ее трупа. На суде Шишканов взял всю вину на себя, так как ему по молодости лет грозили 10 лет колонии усиленного режима, а его подельникам — расстрел, пишет ura.ru.

«Позорная» статья не отразилась на Шишкане, в лагерях он стал авторитетом во многом благодаря покровительству вора Тараса Хурцилавы по кличке Дуру. Шишкан строго следовал воровским понятиям и в итоге дослужился до места смотрящего в ИТК № 11 в Пермском крае. В колонии подружился с ворами Худо Гасояном по кличке Худо Саратовский и будущим российским «боссом всех боссов» Захарием Калашовым по кличке Шакро Молодой.

«Предвыборная гонка»

Еще один претендент на воровскую корону 49-летний Эдуард Асатрян — Осетрина — не смог присутствовать на съезде. Его по телефону проинформировали о результатах голосования, и Осетрина сказал, что признает победу Шишкана.

Еще один авторитет, который мог бы претендовать на воровское лидерство, — 60-летний Тариел Ониани (Таро) — выбыл из предвыборной гонки после вмешательства властей: министр МВД Владимир Колокольцев распорядился, чтобы после освобождения из заключения Таро был пожизненно депортирован из России.