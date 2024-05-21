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Политика

Иран не пригласил Путина на похороны президента

Тегеран не приглашал российских официальных лиц на похороны погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает ТАСС.

И не направлял приглашений российским официальным лицам на похороны президента страны.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируют ли представители Кремля принимать участие в траурных мероприятиях. Дело в том, что традиции страны не предусматривают международное присутствие на похоронах.

Церемония прощания с мучениками

Тела погибших в авиакатастрофе будут отправлены в Тегеран — вечером 21 мая в тегеранской мечети состоится церемония прощания с мучениками.

Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде в мавзолее имама Резы, указывает LIFE.

Ранее Путин два часа проводил экстренное совещание по поводу поисков президентского вертолета.

По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, российский лидер созвал совещание, чтобы понять — какую помощь может оказать Россия Ирану в этой катастрофе.

Во встрече принимали руководители экстренных служб, ФСБ, секретарь Совбеза РФ Шойгу и советник главы государства Игорь Левитин.

В ходе совещания упоминалось, что некоторые пассажиры выходили на связь по телефону после аварии. Но посол указал, что эта информация не совсем верная. И подтвердить ее нельзя.

Что произошло

В авиакатастрофе погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Его вертолет совершил жесткую посадку и полностью сгорел.

19 мая президент Ирана находился в Азербайджане на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз-Галасы» вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

За день до этого, 18 мая, Метеорологическая организация Ирана выпустила для региона предупреждение о непогоде.

Позже стало известно, что только два из трех вертолетов президента Эбрахима Раиси добрались из Азербайджана в Иран. Они перевозили иранских министра энергетики Али Акбара Мехрабияна и министра дорог и городского развития Мехрдада Базрпаша. На тот момент удалось связаться с одним из находившихся на борту президентского вертолета, совершившего жесткую посадку недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Все пассажиры и экипаж вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли при крушении.

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