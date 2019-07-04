Итальянские журналисты спросили Путина, уйдет ли он из политики

Президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о том, уйдет ли он из политики после 2024 года, заметил, что в данный момент на этой должности ему есть чем заняться.

«Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь», — рассказал глава государства в интервью Corriere della Sera накануне своего визита в Италию.

Так президент ответил на вопрос, задумывался ли он о «России после Путина» с 2024 года и намерен ли уйти из политики или, как считают многие, останется в другом качестве, пишет bfm.ru.

Ранее россияне перечислили имена возможных преемников Путина.

Владимир Путин в интервью британской газете Financial Times признался, что думает о выборе преемника с 2000 года. Однако, как заметил российский лидер, президента все равно будет выбирать народ.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с публикацией, и назвал статью «вольными упражнениями», которые не имеют отношения к тому, что обсуждается в администрации президента.