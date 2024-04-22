Из-за чего депутат Госдумы от Алтайского края предлагает лишать некоторых парламентариев полномочий

Депутат Госдумы и первый секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ Мария Прусакова сообщила в своем Telegram-канале, что подготовила поправку, позволяющую фракции в законодательном органе исключать из своего состава депутата, прошедшего по партийным спискам. За этим последует лишение мандата. Все дело в расхождении взглядов у самих депутатов и партии, которые обнаруживаются только после выборов.

«Депутатство — не социальный лифт»

По мнению Прусаковой, политическая партия должна нести ответственность за действия депутатов, которых она выдвинула по своим спискам. У депутатов и партии должен быть один взгляд на решение социальных проблем, на то, какие законы нужно продвигать и так далее.

Но нередко после выборов обнаруживается, что депутат-списочник не разделяет убеждения партии и начинает принимать решения по своему усмотрению, становится неуправляем для фракции. Отозвать его мандат при этом невозможно. Только если он сам досрочно сложит полномочия или в ряде других редких случаев.

Как следствие, ответственность перед избирателями, которые голосовали за партию и ее идеологию, просто теряется. Да и сами партии лишаются определенной силы.

Сессия АКЗС 16 декабря 2021 года. Мария Прусакова. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

«На мой взгляд, недопустима ситуация, при которой мы выдвигаем свои списки, участвуем в выборах, декларируем программу, которую обязуемся выполнять перед избирателями, но не можем наказать депутата, который, попав в кабинеты власти, под давлением или за преференции для себя, решениям фракции не подчиняется. Депутатство — это не социальный лифт, а ответственность перед людьми, которые доверили тебе представлять свои интересы. Так что если у партии есть право «давать мандат», то должно быть и право забирать его», — считает Прусакова.

Другими словами, она предлагает активировать императивный мандат депутата. И лишать полномочий тех, кто во время предвыборной кампании подписывается под концепцией партии, а затем ей не подчиняется.

Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Мария Прусакова. Анна Зайкова/altapress.ru.

Что такое императивный мандат

Императивный мандат — это форма взаимоотношений депутата и избирателей, при которой депутат обязан исполнять волю электората и регулярно отчитываться перед ним. Если депутат не следует наказу своих избирателей и теряет их доверие или если его поведение не соответствует ожиданиям, мандат может быть отозван.

В России императивный мандат не применяется, у нас действует его противоположность – свободный мандат. Конституция РФ и действующее законодательство гласят, что депутаты Госдумы и региональных законодательных органов не связаны волей и указаниями своих избирателей. Они руководствуются только своими представлениями о должном и совестью.

Но не все партии устраивает такая норма. Еще в 2014 году «Справедливая Россия» предложила упростить процедуру отзыва депутатского мандата, но только для депутатов-списочников. Тогда идею лишать избранных парламентариев полномочий, если их действия не отвечают принципам партии, активно поддерживали ЛДПР. У «Единой России» же было неоднозначное мнение.

Госдума РФ. duma.gov.ru

В итоге введение поправок к закону застопорилось. Тем более, что возник вопрос: стоит ли распространять меру на выдвинутых партией одномандатников. С одной стороны, за них голосовали люди, с другой – они все еще партийные.

Справка Депутаты-списочники — это депутаты, избранные по партийным спискам. Избиратели голосуют не за конкретных кандидатов, а за партийный список. Количество мандатов, которые получает партия, зависит от процента голосов, отданных за нее на выборах. Внутри партии мандаты распределяются между кандидатами из списка. Депутаты-одномандатники — депутаты, избранные в одномандатных округах. Они представляют интересы избирателей конкретного округа и получают мандат в результате прямого голосования за конкретного человека. Могут быть также выдвинуты партиями.

27-й сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. пресс-служба Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Комментарий эксперта

Константин Лукин,

политолог:

— Отсутствие закона об императивном мандате действительно сдерживает развитие партийной системы. Люди, проходящие по партспискам, часто не исполняют решений фракции, уходят в самостоятельное плавание, а фракции не могут найти способ воздействия на них.

Причем это касается всех партий, даже партии власти. Хотя чаще всего с этим сталкиваются оппозиционеры. При таком раскладе партии теряют определенное количество депутатов, которые начинают играть в свою политику.

Идея поправок интересна. Но без ознакомления с их текстом тяжело сказать, имеют ли они шансы на прохождение в Госдуму.

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