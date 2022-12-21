21 декабря
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Политика

Избрали главу Михайловского района в Алтайском крае

Евгения Юрьева избрали главой Михайловского района Алтайского края, сообщает пресс-служба правительства региона.

Портфель. Депутат. Госслужащий.
Портфель. Депутат. Госслужащий.
CC0

Евгения Юрьева избрали главой во второй раз.

Он родился 1 января 1976 года в селе Ключи Ключевского района. После окончания АлтГАУ работал ветеринарным врачом.

С 2012 года был главой администрации Михайловского сельсовета, с 2015 года — первый заместитель главы администрации района. В 2017 году его избрали главой Михайловского района.

Ранее стало известно, что бывшего главу алтайского района подозревают в превышении полномочий почти на миллион рублей.

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