Известные азербайджанцы обвинили Марию Бутину в ксенофобии

Более 50 известных граждан Азербайджана написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором подвергли критике освобождение из-под стражи инспектора ДПС Александра Гусева, застрелившего под Новосибирском при попытке задержания 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева, сообщает Trend.az.

Среди авторов письма — члены парламента Азербайджана, правозащитники, политологи и журналисты.

Они считают, что действия полицейского были противоправными, так как пистолет был направлен «против абсолютно беззащитного молодого человека».

Авторы письма к Путину обвинили в ксенофобии члена Общественной палаты Марию Бутину, которая вступилась за Гусева и в своем Telegram-канале публично призвала снять с него все обвинения, а также наградить за службу.

«Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией. <…> Мир и так ходит по краю пропасти, рискуя сорваться в пропасть. Так стоит ли оставить без внимания действия «гусевых», «бутиных» и «бастрыкиных»?", — сказано в открытом письме.

Также представители азербайджанской диаспоры направили соответствующее письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову, пишет polit.ru.

Что произошло

28 мая инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД выстрелил в голову и тяжело ранил молодого человека, скончавшегося в больнице.

В региональном СК возбудили уголовное дело. 30 мая действия полицейского переквалифицировали — из «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» в «причинение смерти по неосторожности».

«Инспектор осуществлял сопровождение лица в служебный автомобиль. Сотрудникам начал воспрепятствовать 19-летний мужчина, являющийся знакомым сопровождаемого лица. Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, 38-летний сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами. После чего вынул из кобуры свой табельный пистолет, взведя его в боевое положение, и непроизвольно нажал на спусковой крючок», — рассказали в ведомстве.

Бутина заявила, что сейчас каждый житель России должен выйти на защиту правоохранителя, застрелившего парня.

Как видно на кадрах, именно полицейский — жизни которого якобы была угроза — руками и ногами бил молодого человека перед тем, как застрелить в голову.

Бутина подчеркнула, ссылаясь на федеральный закон «О полиции», что борец за общественную безопасность «не обязан предупреждать о применении» оружия — если есть опасность.

4 июня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал «немедленно доложить ему» об основаниях ареста Александра Гусева. Уголовное дело против полицейского по поручению Бастрыкина передали из новосибирского следственного управления СК России в центральный аппарат.

Также в Главном следственном управлении завели еще одно уголовное дело в связи с произошедшими событиями по ст. ст. 318, 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти).

Позднее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что в тот же день Гусева освободили из-под стражи, изменив ему меру пресечения на подписку о невыезде.