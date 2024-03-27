27 марта
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Политика

Известный актер раскритиковал идею признать Пугачеву иноагентом. И предложил начать с депутатов

Российский актер Станислав Садальский заявил, что отрицательно относится к якобы начавшейся процедуре признания Аллы Пугачевой иностранным агентом.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

И предложил начать с депутатов, «которые обворовали страну», указывает Газета.Ru.

По его словам, безопасно пинать Пугачеву — за нее ничего не будет, а за депутата еще неизвестно, как тебе придется отвечать.

И не указал, кто разворовал Россию.

Ранее сообщалось, что началась процедура по признанию Аллы Пугачевой иноагентом. Это была инициатива общественника Виталия Бородина. Он также уточнил, что по его заявлению Генпрокуратура направила соответствующее обращение в Минюст.

Между тем остановить травлю Пугачевой призвала Лолита. Также музыкальный продюсер обрушился на депутата Госдумы из-за Пугачевой. Народный избранник Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Абзац» призвал лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки.

«Не Милонов давал ей это звание, и не ему его забирать. Алла Борисовна остается народной артисткой Советского Союза, никто не имеет права у нее отнять это высокое звание. Она его выстрадала, она его заработала, оставьте ее в покое», - сказал Иосиф Пригожин.

Продюсер уверен - такие предложения попросту разваливают общество. И посоветовал депутату заниматься своими прямыми обязанностями.

Процедура

При этом депутат Госдумы Елена Драпеко объяснила, что в России просто не существует процедуры лишения человека звания народного артиста.

Награды

Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии.

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