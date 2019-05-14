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Политика

Известный барнаульский спортсмен решил пойти в депутаты

Дзюдоист Иван Нифонтов решил принять участие в борьбе за освободившееся место депутата по одномандатному округу № 2 в Барнаульской городской думе, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России». Он уже подал документы на регистрацию в праймериз, по результатам которых определятся кандидаты на довыборы.

Иван Нифонтов подает документы для участия в праймериз.
Иван Нифонтов подает документы для участия в праймериз.
altai-ter.er.ru

Отдавая документы в оргкомитет, известный дзюдоист рассказал, чем займется на месте депутата.

Иван Нифонтов,
президент Федерации дзюдо Алтайского края, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по дзюдо:

Развитие спорта, отстаивание интересов молодежи, забота о людях старшего поколения — для меня это не просто слова. Статус депутата дает возможности делать для города и его жителей гораздо больше, привлекать для этого все имеющиеся ресурсы. Поэтому принял решение участвовать в выборах.

В партии также сообщили, что о своем намерении принять участие в предварительном голосовании заявил генеральный директор ООО «АТН» (Альянстранснефть) Денис Криволапов.

Ранее на освободившийся депутатский мандат в Барнаульской городской думе заявились первые претенденты — заведующая детсадом Татьяна Бочкарева и председатель совета многоквартирного дома Любовь Ходырева. Заявления также подали директор Алтайского института экономики «Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики» Максим Трухин и директор транспортно-логистической компании «Авеню» Андрей Артюшкин.

Напомним, место в гордуме Барнаула освободилось после добровольного сложения полномочий Маратом Жумадиловым. Он допустил ошибки в заполнении сведений о доходах и попал в «черный список» депутатов, которым грозит увольнение.

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