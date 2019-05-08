Заведующая детсадом и главная по дому претендуют на место депутата в Барнауле

Татьяна Бочкарева работает заведующей детским садом № 261 «Истоки», а Любовь Ходырева председатель совета многоквартирного дома на Северный Власихинском проезда.

Обе кандидатуры прошли регистрацию. Их включили в список участников предварительного голосования.

Довыборы в гордуму начались в конце апреля после того, как единоросс Марат Жумадилов добровольно отказался от мандата после претензий к его декларации о доходах за 2017 год. Он заявил, что уезжает из Алтайского края. В гордуме Жумадилов был членом комитета по бюджету, налогам и финансам.

Напомним, он один из пяти депутатов, которые допустили ошибки в заполнении деклараций о доходах за 2017 год и на увольнении которых настаивает прокуратура. Также правила нарушили единороссы Вячеслав Перерядов, Александр Лисицын, Алексей Меркулов и справедливоросс Егор Банщиков.

Праймериз «Единой России» пройдут 26 мая.