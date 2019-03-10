Более 70 человек скинулись на оплату штрафа известному общественнику из Барнаула

За что наказали
27 февраля 2019 года после года борьбы в судах общественной организации «Согласие» присужден штраф по линии Роскомнадзора в размере 150 тыс. рублей, рассказал Геннадий Шейда. Еще на 100 тыс рублей наказали уже его самого.
За что? За репост публикации проекта Ирины Ясиной «Я думаю» без маркировки «организация- иностранный агент» в сети «ВКонтакте». Причём, по словам общественника, решение о штрафе суд принял уже после того, когда «Согласие» было выведено из реестра иностранных агентов после дополнительной проверки.
«Очередная дикая история»
Шейда считает, что его общественная организация была внесена в пресловутый реестр иноагентов по надуманным причинам.
Геннадий Шейда,
общественник, Алтайский край:
Организация внесена в реестр в декабре 2017 года за якобы получение от иностранных источников 25 тыс. рублей на проведение «круглого стола» о противодействии коррупции в лесах Алтая. При этом суд признал, что эти деньги были российскими, то есть их источник не был иностранным.
При внесении нас в реестр в 2017 году Минюстом в акте плановой проверки было также указано и на мою политическую деятельность: я выступал за снижение ставок по налогу на недвижимость и недопустимость строительства мусорного полигона в городской черте и др. Наши доводы о том, что это была моя деятельность как депутата Барнаульской городской Думы судом не были приняты.
«Очередная дикая история», — так прокомментировал ее политолог, профессор Высшей школы экономики Алексей Макаркин. Этот парадокс он описал так.
- Организацию признали иностранным агентом.
- Организацию исключили из списка иностранных агентов.
- Организацию все равно оштрафовали на четверть миллиона. Теперь идет сбор средств.
Собрали после обращения
Необходимую для оплаты штрафа сумму (250 тыс. рублей) друзья и знакомые общественника собрали меньше чем за неделю после его публикации в Facebook. В ней он, собственно, рассказал о том, что произошло, объяснил, что такой штраф для него неподъемный, и попросил помощи. Он также сказал, что продолжит обжаловать решения о наказании в Верховном суде. Однако штраф надо уплатить уже сегодня, никуда не денешься.
Его объявления перепубликовали многие его друзья. А 7 марта Шейда заявил о завершении кампании по сбору средств, на сбор помощи понадобилось меньше недели.
Геннадий Шейда,
общественник, Алтайский край:
Низкий поклон всем, кто откликнулся на призыв о помощи! Ваша солидарная поддержка превзошла все ожидания! Сообщения о переводах поступали едва ли не ежечасно. Они шли от Калининграда до Красноярска! Мы благодарны всем: и тем кто вносил свои 100 рублей, отрывая от своей пенсии, и тем кто решил, что за правое дело можно пожертвовать и 10 тыс. рублей.
На призыв общественника помочь откликнулись более 70 человек.
Справка
Общественное движение «Согласие» занимается вопросами гражданского просвещения: участвует в благотворительных акциях, проводит семинары, тренинги и конференции.