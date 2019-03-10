Более 70 человек скинулись на оплату штрафа известному общественнику из Барнаула

Меньше недели понадобилось на то, чтобы собрать 250 тыс. рублей на оплату штрафов, которые суд обязан уплатить известного алтайского общественника Геннадия Шейду. Об этом сам общественник сообщил на своей страничке в соцсети.

За что наказали

27 февраля 2019 года после года борьбы в судах общественной организации «Согласие» присужден штраф по линии Роскомнадзора в размере 150 тыс. рублей, рассказал Геннадий Шейда. Еще на 100 тыс рублей наказали уже его самого.

За что? За репост публикации проекта Ирины Ясиной «Я думаю» без маркировки «организация- иностранный агент» в сети «ВКонтакте». Причём, по словам общественника, решение о штрафе суд принял уже после того, когда «Согласие» было выведено из реестра иностранных агентов после дополнительной проверки.

«Очередная дикая история»

Шейда считает, что его общественная организация была внесена в пресловутый реестр иноагентов по надуманным причинам.

Геннадий Шейда,

общественник , Алтайский край:

Организация внесена в реестр в декабре 2017 года за якобы получение от иностранных источников 25 тыс. рублей на проведение «круглого стола» о противодействии коррупции в лесах Алтая. При этом суд признал, что эти деньги были российскими, то есть их источник не был иностранным. При внесении нас в реестр в 2017 году Минюстом в акте плановой проверки было также указано и на мою политическую деятельность: я выступал за снижение ставок по налогу на недвижимость и недопустимость строительства мусорного полигона в городской черте и др. Наши доводы о том, что это была моя деятельность как депутата Барнаульской городской Думы судом не были приняты.

«Очередная дикая история», — так прокомментировал ее политолог, профессор Высшей школы экономики Алексей Макаркин. Этот парадокс он описал так.

Организацию признали иностранным агентом. Организацию исключили из списка иностранных агентов. Организацию все равно оштрафовали на четверть миллиона. Теперь идет сбор средств.

Геннадий Шейда. Олег Богданов

Собрали после обращения

Необходимую для оплаты штрафа сумму (250 тыс. рублей) друзья и знакомые общественника собрали меньше чем за неделю после его публикации в Facebook. В ней он, собственно, рассказал о том, что произошло, объяснил, что такой штраф для него неподъемный, и попросил помощи. Он также сказал, что продолжит обжаловать решения о наказании в Верховном суде. Однако штраф надо уплатить уже сегодня, никуда не денешься.

Его объявления перепубликовали многие его друзья. А 7 марта Шейда заявил о завершении кампании по сбору средств, на сбор помощи понадобилось меньше недели.

Геннадий Шейда,

общественник , Алтайский край:

Низкий поклон всем, кто откликнулся на призыв о помощи! Ваша солидарная поддержка превзошла все ожидания! Сообщения о переводах поступали едва ли не ежечасно. Они шли от Калининграда до Красноярска! Мы благодарны всем: и тем кто вносил свои 100 рублей, отрывая от своей пенсии, и тем кто решил, что за правое дело можно пожертвовать и 10 тыс. рублей.

На призыв общественника помочь откликнулись более 70 человек.

Справка

Общественное движение «Согласие» занимается вопросами гражданского просвещения: участвует в благотворительных акциях, проводит семинары, тренинги и конференции.