Кадыров рассказал о своем местонахождении на Украине и об «ожидании нужной команды»

«Хромает ваша разведка… На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас», — сообщил Кадыров в Telegram.
По его словам, сейчас чеченские силовики «еще ближе».
«Догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились? <…> Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждем нужной команды? У нас минутная готовность», — добавил он.
СМИ ранее сообщали, что Кадыров может находиться под Киевом.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что если глава Чечни действительно находится в этом районе, то вооруженные силы Украины его уничтожат.
«Почему „если“? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?», — ответил Рамзан Кадыров.
Неделей ранее Кадыров попросил президента России Владимира Путина приказать взять Харьков и Киев.