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Политика

Кадыров рассказал о своем местонахождении на Украине и об «ожидании нужной команды»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что находился в Гостомеле — поселке, который входит в Киевскую агломерацию, пишет «Коммерсантъ».

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

«Хромает ваша разведка… На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас», — сообщил Кадыров в Telegram.

По его словам, сейчас чеченские силовики «еще ближе».

«Догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились? <…> Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждем нужной команды? У нас минутная готовность», — добавил он.

СМИ ранее сообщали, что Кадыров может находиться под Киевом.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что если глава Чечни действительно находится в этом районе, то вооруженные силы Украины его уничтожат.

«Почему „если“? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?», — ответил Рамзан Кадыров.

Неделей ранее Кадыров попросил президента России Владимира Путина приказать взять Харьков и Киев.

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