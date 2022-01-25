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Политика

Кадыров заявил, что «раньше тоже думал о независимости Чечни»

Расходы федерального центра на Чечню составляют 300 млрд рублей в год, сообщил глава республики во время прямого эфира в Instagram, пишет РБК.

Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
kremlin.ru

По словам Кадырова, некоторые российские политики говорят, что Чечня сегодня не подчиняется федеральной власти и законам.

«Я, как никто, подчиняюсь президенту, я пехотинец его <…>. Я тоже думал, что нужна нам независимая Ичкерия <…>. Но, клянусь, мы не сможем продержаться и трех месяцев. Даже месяц не сможем <…>. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики 300 млрд тратит», — сообщил глава Чечни.

По словам Кадырова, на территории Чечни нет «ни газа, ни света, ни нефти», пишет bfm.ru.

Рамзан Кадыров руководит Чечней с 2007 года.

В 2016 году, на первых прямых выборах главы республики за 12 лет, Кадыров набрал 97,94% голосов, а в 2021 году поставил рекорд среди российских губернаторов — по данным ЦИК, его поддержали 99,7% избирателей. Также по итогам 2020 года Кадыров стал самым богатым в России губернатором — его доход составил почти 381,19 млн рублей.

Ранее Кадыров обратился к ингушскому народу с требованием обосновать его вину законами России или шариата, если ингуши считают его своим врагом.

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