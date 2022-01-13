Кадыров дал ингушам три дня на предъявление обоснованных обвинений

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к ингушскому народу с требованием обосновать его вину законами России или шариата, если ингуши считают его своим врагом, сообщает ЧГТРК «Грозный».

Обращение к ингушскому народу Кадыров сделал в ходе прямого эфира в Instagram своего помощника.

Глава Чечни заявил, что никому не позволит безосновательно оскорблять и порочить честь своего народа.

«Большая просьба к ингушскому народу. Если я ваш враг — определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить. Обоснуйте по законам Российского государства или Шариата, в чем я виноват и обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции», — обратился к оппонентам Кадыров.

По его словам, он готов ответить на все претензии, и дал трое суток на предъявление обоснованных обвинений.

Глава Чечни подчеркнул, что если ингушский народ не предъявит своих обвинений, он сполна спросит с тех, кто пытается очернить его честь.

Напомним, между республиками происходит земельный конфликт о пограничных территориях, который в 2018 году перерос в массовые протесты в Ингушетии.

Ранее Кадыров пригрозил турецким властям из-за открытия парка имени Дудаева.