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Политика

Кадыров пообещал найти покинувшего Россию экс-судью и его семью

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бывшего судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства».

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

«Настоящим воплощением предательства является Янгулбаев-старший. Называясь судьей, он не смог воспитать интеллигентных детей. И вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Также Кадыров назвал террористами члена СПЧ, председателя «Комитета против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована, в настоящее время работает под тем же названием без образования юридического лица) Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину, а также призвал российских правоохранителей «задержать пособников террористов», пишет Газета.Ru.

«Еще раз повторяю: куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены», — заключил он.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», Янгулбаевы вылетели из Нижнего Новгорода днем 22 января. Этому предшествовало заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, что Янгулбаевы — «пособники террористов», которых ждет место «либо в тюрьме, либо под землей».

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