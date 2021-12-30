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Политика

«Верный пехотинец» не считает себя человеком из близкого окружения Путина

Рамзан Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение Владимира Путина. С ним и с премьером Михаилом Мишустиным он общается только как глава Чечни, рассказал он в ходе прямого эфира в Instagram, пишет РИА Новости.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

«У меня есть отношения с руководством страны как главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства», — заявил Кадыров.

Он предположил, что его «терпят, прощают и поддерживают» благодаря дружеским отношениям его отца Ахмата Кадырова и Владимира Путина, пишет bfm.ru.

Также Кадыров отметил, что ему никто не говорит делать какие-либо заявления, в том числе по Украине.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз назвал себя «пехотинцем» Путина и заявил, что все могут считать его проектом действующего президента России.

«Да, вы можете сказать, что я проект Путина. Я его пехотинец и с гордостью выполняю возложенные на меня обязанности. В самые сложные времена наш президент Владимир Путин поддержал мой народ, и результаты по восстановлению республики — это в основном его заслуга. Моя вера призывает служить такому руководителю», — заявил Кадыров во время прямого эфира в Instagram.

Кроме этого глава Чечни назвал себя «рабом Всевышнего и слугой народа».

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