Ураган событий. С какими испытаниями губернатор Алтайского края боролся в первый год работы

Виктор Томенко за первый год своего правления в Алтайском крае столкнулся с чередой экстренных ситуаций. «Это ему „прописка“», — комментировали жители.

1. Только-только вступив в должность, Томенко вынужден был отвечать перед президентом. 7 июня прошла прямая линия с Владимиром Путиным, в ходе которой жители села Старая Суртайка Красногорского района попросили не закрывать у них школу. Томенко поручил детально разобраться. Школу сохранили, отремонтировали и нашли для нее учителей.

2. 23 июня 2018 года, через три недели после приезда Томенко в Барнаул, в городе и некоторых районах случился ураган. Тысячи людей остались без воды и света, дороги сплошь покрывали сломанные деревья. Один человек погиб. Томенко пришлось включаться и брать ситуацию под личный контроль.

Шторм в Барнауле , 23 июня 2018. instagram.com/denis_vladimirovich22

3. Всю зиму в Барнауле и в районах рвались трубы, особенно в мороз. Во время крупной аварии в Октябрьском районе Барнаула и губернатор, и мэр Сергей Дугин находились в Москве на съезде «Единой России» и экстренно не вернулись. Граждане «ткнули» им этим с просьбой расставить приоритеты. Оба чиновники потом оправдывались.

4. В октябре губернатор подписал документ о закрытии 11 домов престарелых, чем вызвал шквал критики. Томенко объяснил, что доверился мнению подчиненных, которые до него заверили бумаги. На следующий день он отменил решение. Уволил своего социального зама и главу минсоцзащиты. Правда, потом с понижением в статусе принял их обратно.

5. В 2019 году стало ясно, что «Иткульский спиртзавод», крупнейшего налогоплательщика краевого бюджета, ждут большие проблемы. Предприятию пришлось отдуваться за долги собственника — ГК «Кристалл Лефортово». Работа на заводе почти встала. А в мае компания подала на банкротство. Масштаб кризиса был ясен с самого начала: завод могут закрыть, имущество продать, село Соколово умрет.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

Томенко сначала написал лишь письмо в «Промсвязьбанк», который наложил ограничения на счета «Иткуля», с просьбой урегулировать задолженность. И только после того, как предприятие подало иск о банкротстве, Томенко включил поиск экстренного спасения: сказал рассмотреть разные варианты, вплоть до покупки «Иткуля» в собственность края.

Также было несколько громких историй, вызвавших большой резонанс среди жителей, которые призывали Томенко вмешаться в ситуацию. Например, с вырубками и отсутствием хозяина в парке «Изумрудный». Или со сносом исторической усадьбы Михайлова в Барнауле для строительства на ее месте нового здания прокуратуры. Каких-то значимых решений по этим ситуациям губернатор не принял.