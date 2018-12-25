27 лет назад Михаил Горбачев ушел с поста президента СССР. Что еще произошло в этот день?

25 декабря около 17 часов Михаил Горбачев сделал два телефонных звонка: он поговорил с президентом США Джорджем Бушем и министром иностранных дел Германии Гансом‑Дитрихом Геншером, пишет РИА Новости.
«Вы можете спокойно праздновать Рождество, спокойно спать этой ночью. Что касается меня, то я не собираюсь прятаться в тайгу. Я буду оставаться в политике, в общественной жизни», — цитирует ТАСС фрагмент разговора с Джорджем Бушем.
Указ о сложении полномочий Верховного Главнокомандующего Горбачев подписал около 19 часов. Затем он выступил в прямом эфире центрального телевидения и заявил об отставке.
В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик. Но одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны. События пошли по другому пути.
В 19.38 с Кремля спустили красный флаг СССР и подняли флаг Российской Федерации.
Прощальной встречи Бориса Ельцина и Михаила Горбачева не состоялось. Ядерные коды бывший президент СССР передал министру обороны СССР Евгению Шапошникову.
В этот же день США официально признали независимость России, Украины, Белоруссии, Армении, Казахстана и Кыргызстана.