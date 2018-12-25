Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 декабря -28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика
12

27 лет назад Михаил Горбачев ушел с поста президента СССР. Что еще произошло в этот день?

25 декабря 1991 года в прямом эфире Михаил Горбачев заявил, что уходит в отставку с поста президента СССР. В этот же день Верховный Совет РСФСР утвердил новое название государства — Российская Федерация. Главные события этого дня — в материале altapress.ru.

Флаг России.
Флаг России.
Dmitry Dzhus, CC BY 2.0, part from original.

25 декабря около 17 часов Михаил Горбачев сделал два телефонных звонка: он поговорил с президентом США Джорджем Бушем и министром иностранных дел Германии Гансом‑Дитрихом Геншером, пишет РИА Новости.

«Вы можете спокойно праздновать Рождество, спокойно спать этой ночью. Что касается меня, то я не собираюсь прятаться в тайгу. Я буду оставаться в политике, в общественной жизни», — цитирует ТАСС фрагмент разговора с Джорджем Бушем.

Михаил Горбачев.
Михаил Горбачев.
Открытые источники в интернете.

Указ о сложении полномочий Верховного Главнокомандующего Горбачев подписал около 19 часов. Затем он выступил в прямом эфире центрального телевидения и заявил об отставке.

В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик. Но одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны. События пошли по другому пути.

В 19.38 с Кремля спустили красный флаг СССР и подняли флаг Российской Федерации.

Прощальной встречи Бориса Ельцина и Михаила Горбачева не состоялось. Ядерные коды бывший президент СССР передал министру обороны СССР Евгению Шапошникову.

В этот же день США официально признали независимость России, Украины, Белоруссии, Армении, Казахстана и Кыргызстана.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость