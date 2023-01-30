Как и когда в Алтайском крае будут выбирать губернатора и сколько это будет стоить

Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова провела пресс-конференцию, где рассказала о том, как в регионе пройдут выборы различного уровня, сколько денег власти потратят на губернаторские выборы и будут ли в крае вводить электронное голосование.

Какие выборы ждут жителей края в первой половине года?

Ирина Акимова отметила, что грядущие выборы различного уровня проходят в год 30-летия избирательной системы — современная избирательная система появилась одновременно с принятие современной Конституции 12 декабря 1993 года.

Все выборы, которые будут проходит на территории Алтайского края, можно разделить на две части — те, которые пройдут в день единого голосования (ЕДГ) 10 сентября, и все остальные.

Часть выборов из второй категории уже состоялись. В Локтевском районе 22 января выбирали главу Покровского сельсовета, в Крутихинском районе 29 января выбирали главу Боровского сельсовета. Тогда же, 29 января, в Крутихинском и Каменском районах прошли довыборы в АКЗС по одномандатному округу № 5.

На место в краевом парламенте претендовало пять кандидатов. Претендентом от КПРФ идет персек местного отделения партии Сергей Сергиенков, от СРЗП — директор компании «Сиб-Авто» Вячеслав Аксенов, от ЛДПР — координатор местного отделения партии Виктор Затонских, «Коммунисты России» выставили замдиректора компании «Диалог» Евгения Вегера, а «Единая Россия» — гендиректора фирмы «Комплекс Агро» Дмитрия Беляева.

Ирина Акимова Павел Запруднов

12 февраля выборы пройдут сразу в трех районах Алтайского края. В Заринском районе будут выбирать главу Жуланихинского сельсовета, в Романовском районе досрочно будут выбирать главу Гилев-Логовского сельсовета, а в Тальменском районе — главу Староперуновского сельсовета.

26 февраля в Ивановском сельсовете Курьинского района будут доизбирать депутата. 12 марта состоятся досрочные выборы главы Клепиковского сельсовета в Усть-Пристанском районе.

Завершится этот период выборами 23 апреля. В Заринском районе будут выбирать главу Жуланихинского сельсовета, а в Баевском районе — главу Нижнечуманского сельсовета.

Особенности единого дня голосования в 2023 году

Большинство избирательных кампаний региона в этому году пройдет в единый день голосования, который состоится 10 сентября,.

Помимо губернаторских выборов, в 28 районах края пройдут выборы на местном и районном уровне. Всего же, по данным крайизбиркома, в выборах потенциально могут принять участие 1 769 195 человек — такое количество избирателей насчитали в ведомстве по состоянию на 1 января. Ирина Акимова отметила, скорее всего к 10 сентября это число может снизиться — из-за миграции населения или смерти избирателей.

Выборы. Стас Хазиев

Кроме того, Акимова отметила, что в этом году заканчивается пятилетний срок полномочий почти всех участковых избирательных комиссий — их в крае насчитывается 1735. Это должно заинтересовать политические партии и общественные организации — ведь им хочется чтобы иметь своих представителей на участках.

Что касается территориальных избирательных комиссий, то плановое переформирование ТИК пройдет только в Локтевском районе.

На выборы губернатора в краевом бюджете заложили 350 млн 615 тыс. рублей — практически столько же, сколько выделяли во время прошлой избирательной губернаторской кампании в 2018 году. Эти суммы учитывают все потенциальные расходы, которые могут возникнуть в ходе выборов, в том числе и второй тур. Поскольку в 2018 году выборы ограничились одним туром, то тогда израсходовали значительно меньшую сумму — всего 256,2 млн рублей.

Как кандидату в губернатору пройти муниципальный фильтр?

Председатель краевого избиркома также затронула тему работы муниципального фильтра. Поскольку накануне в АКЗС оппозиционные партии не смогли провести законопроект о снижении мунфильтра, то система допуска кандидатов к губернаторским выборам осталась прежней. Кандидата должны будут поддержать депутаты не менее чем в трех четвертях всех районов и городов в крае — сейчас их насчитывается 69.

Выборы. Олег Богданов

Поддержать кандидата должны не менее 7% от общего числа муниципальных депутатов в крае. Сейчас в регионе их больше 7,2 тысяч, то есть нужно будет собрать чуть более 500 их подписей. Помимо этого, кандидата должны поддержать 10% от городских и районных депутатов. Поскольку сейчас в крае около 1300 таких депутатов, то кандидату нужно будет собрать 130 таких подписей.

Заменят ли обычные выборы на электронное голосование?

Ирина Акимова затронула вопрос о возможности проведения выборов при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

По ее словам, в последнее время с учетом эпидситуации, обсуждения и дискуссии вокруг такого способа голосования участились, а в некоторых регионах этот инструмент даже использовали в порядке эксперимента.

Голосование в труднодоступных местностях Алтая. Избирком Алтайского края.

Однако Акимова подчеркнула, что ДЭГ не заменяет собой стандартные выборы, это лишь еще один способ отдать свой голос. В Алтайском крае этот способ еще не применяли, но внимательно следят за опытом других субъектов РФ в этом вопросе. В случае чего, крайизбирком может принять решение о применении электронного голосования на краевой кампании, но только по согласованию с Центризбиркомом. Но пока этот вопрос в региональной комиссии не рассматривали.

Ранее лидер фракции ЛДПР в Алтайском Заксобрании Владимир Семенов пожаловался на вмешательство администрации Завьяловского района во внутрипартийные выборы.