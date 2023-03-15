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Власти заявили об окончании мобилизации. Можно ли теперь отказаться от повестки?

Указ об объявлении в России частичной мобилизации президент Владимир Путин подписал 21 сентября, а уже в конце октября он же заявил об окончании мобилизации. Тем не менее, соответствующий указ до сих пор не подписан, и повестки военнообязанным россиянам могут прийти вполне законно.

Не явиться по повестке можно по следующим причинам:

утрата трудоспособности , связанная с увечьем или заболеванием призывника;

связанная с увечьем или заболеванием призывника; тяжелое состояние здоровья или похороны жены , мужа , матери , отца , ребенка , родных брата и сестры , а также бабушки , дедушки или усыновителя гражданина;

мужа матери отца ребенка родных брата и сестры а также бабушки дедушки или усыновителя гражданина; возникшее из-за непреодолимой силы препятствие или другое обстоятельство , независящее от воли призывника ( например , стихийное бедствие);

независящее от воли призывника например стихийное бедствие); иные причины , признанные уважительными призывной комиссией.

Все эти причины должны быть задокументированы. При этом после окончания действия одной из этих причин призывник обязан прийти в военкомат без дополнительного вызова. В других случаях неявка повлечет наказание.