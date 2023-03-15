В марте 2023 года из нескольких российских регионов стала поступать информация о том, что военнообязанные жители получают повестки из военкоматов.
Так, 13 марта власти Тюменской области заявили, что готовятся проводить учения, для этого запасникам вручат повестки. На следующий день, 14 марта, правительство Воронежской области заявило, что начинается вручение повесток жителям региона. В Свердловской области ничего не анонсировали — местные жители рассказали, что им просто 13 марта вручили повестки и сказали явиться в военкомат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не планируют проводить подготовку к новой волне мобилизации, как и возобновлять процесс призыва.
Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле этот вопрос вообще не обсуждался.
При этом об отсутствии планов о проведении второй волны мобилизации российские власти заявляли уже не в первый раз.
Указ об объявлении в России частичной мобилизации президент Владимир Путин подписал 21 сентября, а уже в конце октября он же заявил об окончании мобилизации. Тем не менее, соответствующий указ до сих пор не подписан, и повестки военнообязанным россиянам могут прийти вполне законно.
Не явиться по повестке можно по следующим причинам:
- утрата трудоспособности, связанная с увечьем или заболеванием призывника;
- тяжелое состояние здоровья или похороны жены, мужа, матери, отца, ребенка, родных брата и сестры, а также бабушки, дедушки или усыновителя гражданина;
- возникшее из-за непреодолимой силы препятствие или другое обстоятельство, независящее от воли призывника (например, стихийное бедствие);
- иные причины, признанные уважительными призывной комиссией.
Все эти причины должны быть задокументированы. При этом после окончания действия одной из этих причин призывник обязан прийти в военкомат без дополнительного вызова. В других случаях неявка повлечет наказание.
Если просто не явиться по врученной лично в руки и подписанной повестке, то практически наверняка призывник просто получит административный штраф по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях. Санкцией станет предупреждение или штраф 500—3000 рублей.
При этом, каждая повестка действует только до даты, которая в ней указана. Если человек не явился в первый раз — должны выдать новую, с указанием новой даты, времени и места.
Речь об уголовной ответственности идет, только если человек не явился по двум врученным лично и подписанным повесткам или отказался от их получения и об этом составили акты. В этом случае военком передаст материалы в следственный комитет, где могут возбудить уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ.
Отсрочка от военной службы по мобилизации предоставляется:
- забронированным;
- не годным по здоровью (но только до шести месяцев, после этого срока врачи вновь будут решать, предоставлять ли отсрочку);
- ухаживающим постоянно за близкими родственниками, которые в этом нуждаются в соответствии с заключением медико-социальной экспертизы;
- опекунам или попечителям несовершеннолетнего родного брата/сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону их содержать;
- родителям троих и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;
- лицам, у которых жена на 22 неделе беременности, в том числе имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;
- членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы.
Также отсрочка полагается добровольцам и отдельным категориям граждан — студентам, семинаристам и работникам ВПК.
Ранее altapress.ru писал о том, что такое военные сборы и правда ли, что на них будут оправлять не служивших россиян.