14 марта
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Политика

Законопроект о повышении призывного возраста внесли в Госдуму

Проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы внесли в ГД 13 марта, сообщили РИА Новости.

Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Министерство обороны РФ.

Нижней возрастной границей станет 21 год вместо 18, а верхней — 30 вместо 27.

По нижней границе изменения введут постепенно, а вот верхнюю расширят сразу.

С 2024 года на срочную службу будут призывать молодых людей от 19 до 30 лет, с 2025 года — от 20 до 30 лет. А с 1 января 2026 года — уже от 21до 30 лет.

Мужчины от 27 до 30 лет, которые попали в запас и не прошли срочную службу без законных оснований для этого, могут пойти в армию по желанию.

Предполагаемая дата вступления закона в силу — 1 января 2024 года.

Ранее называли примерные сроки, когда могут повысить призывной возраст.

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