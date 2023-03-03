3 марта
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Жизнь

Стало известно, когда могут повысить призывной возраст

Закон о повышении призывного возраста может вступить в силу осенью, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Об этом сообщают РИА Новости.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Призывной возраст может измениться при условии, что соответствующий законопроект внесут в Госдуму грядущей весной.

Бондарев предположил, что документ внесет правительство. Это связано с тем, что инициативу озвучил министр обороны Сергей Шойгу.

Сенатор отметил, что законопроект о повышении призывного возраста находится в работе. Внимание Минобороны, парламентариев и экспертов сосредоточено на тщательной проверке важных деталей документа.

Бондарев считает, что документ скорее всего не успеют принять до начала весеннего призыва.

На сколько поднимут призывной возраст и для чего это нужно — в материале altapress.ru.

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