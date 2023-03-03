Стало известно, когда могут повысить призывной возраст

Закон о повышении призывного возраста может вступить в силу осенью, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Об этом сообщают РИА Новости.

Призывной возраст может измениться при условии, что соответствующий законопроект внесут в Госдуму грядущей весной.

Бондарев предположил, что документ внесет правительство. Это связано с тем, что инициативу озвучил министр обороны Сергей Шойгу.

Сенатор отметил, что законопроект о повышении призывного возраста находится в работе. Внимание Минобороны, парламентариев и экспертов сосредоточено на тщательной проверке важных деталей документа.

Бондарев считает, что документ скорее всего не успеют принять до начала весеннего призыва.

На сколько поднимут призывной возраст и для чего это нужно — в материале altapress.ru.