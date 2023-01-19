Нулевая вероятность. В Госдуме оценили возможность призыва срочников весной 2023 года

В Госдуме оценили вероятность призыва граждан с 21 года на срочную службу в марте 2023 года. Об этом сообщают РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вероятность того, что с марта 2023 года начнут призывать граждан с 21 года, нулевая.

«Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить», — заявил Картаполов в эфире телеканала «Россия 1.

Ранее Картополов так же заявлял, что повысить призывной возраст собираются в ближайшее время. В СМИ начали считать, что это произойдет уже в марте этого года.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст. Также озвучил ряд других предложений, касающихся российской армии.