19 января
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Жизнь

Нулевая вероятность. В Госдуме оценили возможность призыва срочников весной 2023 года

В Госдуме оценили вероятность призыва граждан с 21 года на срочную службу в марте 2023 года. Об этом сообщают РИА Новости.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вероятность того, что с марта 2023 года начнут призывать граждан с 21 года, нулевая.

«Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить», — заявил Картаполов в эфире телеканала «Россия 1.

Ранее Картополов так же заявлял, что повысить призывной возраст собираются в ближайшее время. В СМИ начали считать, что это произойдет уже в марте этого года.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст. Также озвучил ряд других предложений, касающихся российской армии.

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