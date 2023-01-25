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Жизнь

Жительнице Барнаула выписали штраф за дискредитацию армии РФ в Telegram

Суд признал жительницу Барнаула виновной в том, что она дискредитировала армию РФ через посты в мессенджере, сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

Горожанка создавала Telegram-канал и писала туда посты, дискредитирующие армию РФ. На нее подписались 15 человек.

Вину девушка не признала и заявила, что не имеет отношения к аккаунту. Правоохранители изучили планшет обвиняемой и подтвердили, что аккаунт все же ее.

Суд обязал женщину выплатить штраф в 30 тыс. рублей.

Ранее подростка из Барнаула оштрафовали за комментарий во «ВКонтакте». Слова парня о том, что «каждый будет защищать свою Родину», привлекли внимание правоохранителей.

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