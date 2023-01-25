Жительнице Барнаула выписали штраф за дискредитацию армии РФ в Telegram

Горожанка создавала Telegram-канал и писала туда посты, дискредитирующие армию РФ. На нее подписались 15 человек.
Вину девушка не признала и заявила, что не имеет отношения к аккаунту. Правоохранители изучили планшет обвиняемой и подтвердили, что аккаунт все же ее.
Суд обязал женщину выплатить штраф в 30 тыс. рублей.
Ранее подростка из Барнаула оштрафовали за комментарий во «ВКонтакте». Слова парня о том, что «каждый будет защищать свою Родину», привлекли внимание правоохранителей.
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