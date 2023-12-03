Как объявление войны КНДР расценит вмешательство в работу спутника-разведчика

Любое иностранное вмешательство в работу своего спутника-разведчика Северная Корея будет расценивать как объявление войны, предупредил представитель Минобороны КНДР.

Северокорейские военные обратили внимание на заявления экспертов США о том, что американские Космические силы могут не только уничтожить спутники, но и нанести урон наземным станциям управления, указывает Газета.Ru.

Северная Корея запустила свой первый спутник-разведчик 21 ноября. Запустить его удалось с третьей попытки. Две предыдущие — в мае и августе — окончились неудачно.

После успешного запуска в КНДР заявили, что в скором времени в космос отправятся еще спутники-разведчики.

Объекты

Северокорейский спутник сделал снимки важных объектов — Белого дома и Пентагона, авиабазы США, военно-морской базы, судоверфи и аэродрома.