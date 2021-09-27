Удивительные маралы и простые прогулки. Как Путин с Шойгу провели сентябрьский отдых в тайге

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Зачем Путин и Шойгу приезжали в Сибирь?

Эти края Путин и Шойгу посещают регулярно. Они ловят рыбу, разглядывают деревянные изделия, созданные руками главы Минобороны. А в одной из поездок президент и вовсе показал всей стране обнаженный торс, который после обсуждали и комментировали многие россияне. Тогда говорили: «Путин выглядит, будто молодой парень».

Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува , 1−3 августа 2017 года. kremlin.ru

В сентябре 2021 года Владимир Путин (прихватив с собой Сергея Шойгу) остановился в Сибири проездом. Он направлялся из Благовещенска в Москву, а в суровых краях провел несколько дней.