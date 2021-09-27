Удивительные маралы и простые прогулки. Как Путин с Шойгу провели сентябрьский отдых в тайге

Эти края Путин и Шойгу посещают регулярно. Они ловят рыбу, разглядывают деревянные изделия, созданные руками главы Минобороны. А в одной из поездок президент и вовсе показал всей стране обнаженный торс, который после обсуждали и комментировали многие россияне. Тогда говорили: «Путин выглядит, будто молодой парень».
В сентябре 2021 года Владимир Путин (прихватив с собой Сергея Шойгу) остановился в Сибири проездом. Он направлялся из Благовещенска в Москву, а в суровых краях провел несколько дней.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал путешествие: «Обычный такой отдых — и тайга, и горы, прогулки, свежий воздух и так далее».
Накануне в сети появились кадры, на которых видно, как президент во время таежного променада рыбачит, прогуливается в горах и сплавляется по реке.
По словам российского лидера, на огромной скорости его едва не сбили проносившиеся рядом маралы.
«Огромные маралы просто, я таких еще не видел. Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной. Им на Олимпийских играх надо выступать, равных бы не было», — впечатлился Владимир Путин.
В Москву президент поспешил к вечеру 8 сентября. Дело в том, что на 9 число у него были назначены встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, саммит БРИКС и заседание оргкомитета «Победа».