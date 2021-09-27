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Политика

Удивительные маралы и простые прогулки. Как Путин с Шойгу провели сентябрьский отдых в тайге

В начале сентября президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отдохнули в Сибири. Рассказываем, почему для отпуска они выбрали именно эту местность и какими впечатлениями поделились по приезде.

Владимир Путин в тайге, 2021.
Владимир Путин в тайге, 2021.
Кадр из видео.
1
Зачем Путин и Шойгу приезжали в Сибирь?

Эти края Путин и Шойгу посещают регулярно. Они ловят рыбу, разглядывают деревянные изделия, созданные руками главы Минобороны. А в одной из поездок президент и вовсе показал всей стране обнаженный торс, который после обсуждали и комментировали многие россияне. Тогда говорили: «Путин выглядит, будто молодой парень».

Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года.
Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1−3 августа 2017 года.
kremlin.ru

В сентябре 2021 года Владимир Путин (прихватив с собой Сергея Шойгу) остановился в Сибири проездом. Он направлялся из Благовещенска в Москву, а в суровых краях провел несколько дней.

2
Что Путин и Шойгу делали в тайге?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал путешествие: «Обычный такой отдых — и тайга, и горы, прогулки, свежий воздух и так далее».

Накануне в сети появились кадры, на которых видно, как президент во время таежного променада рыбачит, прогуливается в горах и сплавляется по реке.

3
Какая «неловкая» ситуация произошла с Путиным в Сибири?

По словам российского лидера, на огромной скорости его едва не сбили проносившиеся рядом маралы.

«Огромные маралы просто, я таких еще не видел. Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной. Им на Олимпийских играх надо выступать, равных бы не было», — впечатлился Владимир Путин.

Владимир Путин в тайге. Сентябрь 2021 года.
Владимир Путин в тайге. Сентябрь 2021 года.
кадр из видео.
Владимир Путин на рыбалке в тайге. Сентябрь 2021 года.
Владимир Путин на рыбалке в тайге. Сентябрь 2021 года.
кадр из видео.
4
Когда Путин улетел домой?

В Москву президент поспешил к вечеру 8 сентября. Дело в том, что на 9 число у него были назначены встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, саммит БРИКС и заседание оргкомитета «Победа».

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