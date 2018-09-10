Конь и Карлсон. Как жители Алтая участвовали во флешмобе #мойголос22

9 сентября в Алтайском крае на выборах губернатора проходила акция #мойголос22 . Жители региона фотографировались на избирательных участках у стендов с этим хештегом и выкладывали снимки в соцсетях. Народ решил пошалить: многие использовали этот флешмоб для того, чтобы сделать смешной или необычный кадр. Предлагаем вам подборку наиболее ярких снимков.

Как только не удивляли избиратели Алтайского края на этих фото: кто-то приехал на коне, кто-то делал утренний моцион, одни фотографировались в коронах или других головных уборах, другие со шприцами в руках или буклетами про пенсии. Во флешмобе участвовали даже Дед Мороз со Снегурочка и Карлсон. Среди участников акции разыгрывали несколько автомобилей.

Пожалуй, самый массовый снимок этой акции был сделан в Рубцовске у памятника Ленину.

Напомним, что к половине второго ночи 10 сентября крайизбирком показал предварительные данные, согласно которым на выборах губернатора региона побеждает Виктор Томенко (ЕР). Он набирает 53,60% голосов. Следом идет Владимир Семенов (ЛДПР) с 16,2%, на третьем месте — Людмила Суслова («Справедливая Россия») с 14,13%. На последнем месте оказался представитель «Партии Роста» Андрей Крылов с 13,48%. Явка по краю была более 36%.