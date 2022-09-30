Какой будет карта России после вхождения новых территорий

На карте видно, как будет выглядеть РФ после присоединения новых земель.
От Луганской области под контролем Украины остаются 1% территории, от Донецкой — 42%, от Запорожской — 28%, а Херсонской — 9%, свидетельствует карта.
При этом под контроль России, ДНР и ЛНР — 92% ЛНР, 58% ДНР, 91% Херсонщины, а также 72% Запорожья.
Напомним, накануне 29 сентября президент Владимир Путин признал независимость Запорожской и Херсонской областей.
Сегодня в 15:00 (мск) он выступит с обращениям к гражданам. Кроме того, в Кремле пройдет церемония подписания договоров о присоединении новых территорий.