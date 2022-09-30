30 сентября
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Политика

Какой будет карта России после вхождения новых территорий

Как будет выглядеть карта России, когда в состав страны войдут ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, показали «Аргументы и Факты».

Российский флаг.
Российский флаг.
Михаил Хаустов

На карте видно, как будет выглядеть РФ после присоединения новых земель.

От Луганской области под контролем Украины остаются 1% территории, от Донецкой — 42%, от Запорожской — 28%, а Херсонской — 9%, свидетельствует карта.

При этом под контроль России, ДНР и ЛНР — 92% ЛНР, 58% ДНР, 91% Херсонщины, а также 72% Запорожья.

Напомним, накануне 29 сентября президент Владимир Путин признал независимость Запорожской и Херсонской областей.

Сегодня в 15:00 (мск) он выступит с обращениям к гражданам. Кроме того, в Кремле пройдет церемония подписания договоров о присоединении новых территорий.

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