Как будет выглядеть карта России, когда в состав страны войдут ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, показали « Аргументы и Факты ».

На карте видно, как будет выглядеть РФ после присоединения новых земель.

От Луганской области под контролем Украины остаются 1% территории, от Донецкой — 42%, от Запорожской — 28%, а Херсонской — 9%, свидетельствует карта.

При этом под контроль России, ДНР и ЛНР — 92% ЛНР, 58% ДНР, 91% Херсонщины, а также 72% Запорожья.

Напомним, накануне 29 сентября президент Владимир Путин признал независимость Запорожской и Херсонской областей.

Сегодня в 15:00 (мск) он выступит с обращениям к гражданам. Кроме того, в Кремле пройдет церемония подписания договоров о присоединении новых территорий.