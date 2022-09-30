Владимир Путин выступит перед россиянам 30 сентября. Во сколько и о чем будет обращение

Президент Владимир Путин выступит с обращением 30 сентября в 15:00 (мск), сообщают «Известия».

Российский лидер обратится к гражданам после церемонии подписания договора о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Она пройдет в Кремле.

Предположительно, Путин прокомментирует итоги референдумов; попросит сенаторов, депутатов и конституционных судей ратифицировать договоры о вхождении в Россию, а также скажет о будущем СВО и сроках присоединения территорий.

Трансляцию можно будет посмотреть по всем федеральным каналам.

Напомним, Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей.