Каменские депутаты внезапно единогласно назначили временного главу района

На внеочередной сессии депутаты рассмотрели вопрос полномочий главы как экстренный, пишут «Каменские известия».

Решение приняли единогласно, хотя до этого народные избранники во мнениях расходились.

В статусе и.о. Гордиенко пробудет до 4 сентября. Потом депутаты соберутся на сессии и будут решать, что делать дальше.

Как уже писал altapress.ru, 12 августа на заседании из 15 депутатов 6 проголосовали «за» продление полномочий Евгении Гордиенко как и.о. главы района, 3 высказались «против», все остальные воздержались. Решение было не принято и муниципалитет остался без высшего должностного лица, что буквально заблокировало его жизнь.

Это сильно возмутило местных предпринимателей и общественников, посыпались оскорбления. В сети позже появилось видео с обвинениями депутатов в безразличии к людям.