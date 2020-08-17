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Политика

Каменские депутаты внезапно единогласно назначили временного главу района

Депутаты Каменского райсовета 17 августа решили возложить полномочия временно исполняющего главы района на Евгению Гордиенко.

Евгения Гордиенко
Евгения Гордиенко
https://www.instagram.com/gordienko.eug

На внеочередной сессии депутаты рассмотрели вопрос полномочий главы как экстренный, пишут «Каменские известия».

Решение приняли единогласно, хотя до этого народные избранники во мнениях расходились.

В статусе и.о. Гордиенко пробудет до 4 сентября. Потом депутаты соберутся на сессии и будут решать, что делать дальше.

Как уже писал altapress.ru, 12 августа на заседании из 15 депутатов 6 проголосовали «за» продление полномочий Евгении Гордиенко как и.о. главы района, 3 высказались «против», все остальные воздержались. Решение было не принято и муниципалитет остался без высшего должностного лица, что буквально заблокировало его жизнь.

Это сильно возмутило местных предпринимателей и общественников, посыпались оскорбления. В сети позже появилось видео с обвинениями депутатов в безразличии к людям.

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