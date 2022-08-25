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Политика

Кандидата от КПРФ в районные депутаты могут снять с выборов в Алтайском крае

В Смоленский районный суд Алтайского края поступил иск о снятии с выборов кандидата от партии КПРФ из-за скрытия информации о судимости. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона в своем телеграм-канале.

Суд
Суд
СС0

Истец в лице районной территориальной избирательной комиссии утверждает, что гражданин Попов, баллотируясь в Смоленское районное Собрание депутатов, не указал сведения о судимости. При этом уточняется, что такие данные должны быть представлены даже в тех случаях, когда она снята или погашена.

«Таким образом, кандидат скрыл сведения о судимости, которые в соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 Федерального закона и пунктом 2.2. статьи 158 Кодекса должны быть указаны в заявлении кандидата о согласии баллотироваться», — говорится в тексте поста.

Заседание по этому делу назначено на 25 августа.

Ранее сообщалось, что 103 кандидата с судимостью заявились на муниципальные выборы разного уровня, которые пройдут в Алтайском крае в сентябре 2022. Об этом на пресс-конференции 28 июля рассказала глава краевого избиркома Ирина Акимова.

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