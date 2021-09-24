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Политика

Карантин затянулся: спикер Кремля рассказал об образе жизни Путина на самоизоляции

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об образе жизни президента РФ Владимира Путина, ушедшего на самоизоляцию, пишет «МК».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Глава государства ведет обычный образ жизни, и пока «поводов его менять никаких нет».

Российский лидер в постоянном контакте с членами правительства, а также председателем кабмина и руководством администрации. Порой это почти круглосуточный процесс работы.

Путин всегда находится вместе с необходимыми средствами связи, а также с ежедневным, ежечасным документооборотом.

Он также всегда находится вместе с «закрытыми линиями связи, вместе с докладами, которые ему поступают ежечасно или ежеминутно по этим линиям связи».

Также спикер Кремля напомнил, что самоизоляция — скорее условное ограничение.

Владимир Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября. Предполагалось, что она продлится одну неделю. Но в итоге карантин затянулся.

Ранее президент РФ рассказал, что в его окружении коронавирусом заразились «не один, не два», а несколько десятков человек, рассказал он по видеосвязи на саммите ОДКБ,

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