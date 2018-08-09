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9 августа
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Категорически: Песков прокомментировал введение новых санкций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о новых санкциях США из-за Солсбери, заявил, что такая увязка категорически неприемлема и незаконна, пишет РИА Новости.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

«В целом, конечно, необходимо сказать, что мы считаем категорически неприемлемым увязку новых рестрикций, которые мы по-прежнему считаем незаконными, с делом Солсбери», — сказал Песков.

«Увязка с этими событиями является для нас неприемлемой. И подобные рестрикции, собственно как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и по нашему убеждению являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Администрация США накануне объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США «Аэрофлоту» и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

На этом фоне обрушилась национальная российская валюта, упали акции компаний.

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