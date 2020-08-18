Ким Чен Ын приказал конфисковывать собак в столице страны утренней свежести

Ранее Ким издал распоряжение об аресте домашних животных, утверждая, что они являются частью «испорченной буржуазной идеологии», сообщила южнокорейское издание Chosun Ilbo.
«Обычные люди разводят свиней и домашний скот, а высокопоставленные чиновники и богатые имеют собственных собак, что вызывает некоторое недовольство среди низших слоев общества. Власти выявляют семьи, в которых есть собаки дома, и вынуждают отдавать их или насильно конфискуют для уничтожения», — сообщил источник газеты.
В Пхеньяне владельцы собак опасаются, что с учетом нехватки продовольствия в Северной Корее и склонности к употреблению собачьего мяса приказ появился только для того, чтобы накормить массы, пишет bfm.ru.
Владельцы собак «проклинают Ким Чен Ына за его спиной», но в остальном их руки связаны.
Северную Корею называют Страной утренней свежести — Чосон.