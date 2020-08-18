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Политика

Ким Чен Ын приказал конфисковывать собак в столице страны утренней свежести

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал конфисковать собак в столице страны. Он заявил, что домашние питомцы олицетворяют западный «упадок», сообщает The New York Post.

Собака.
Собака.
СС0

Ранее Ким издал распоряжение об аресте домашних животных, утверждая, что они являются частью «испорченной буржуазной идеологии», сообщила южнокорейское издание Chosun Ilbo.

«Обычные люди разводят свиней и домашний скот, а высокопоставленные чиновники и богатые имеют собственных собак, что вызывает некоторое недовольство среди низших слоев общества. Власти выявляют семьи, в которых есть собаки дома, и вынуждают отдавать их или насильно конфискуют для уничтожения», — сообщил источник газеты.

В Пхеньяне владельцы собак опасаются, что с учетом нехватки продовольствия в Северной Корее и склонности к употреблению собачьего мяса приказ появился только для того, чтобы накормить массы, пишет bfm.ru.

Владельцы собак «проклинают Ким Чен Ына за его спиной», но в остальном их руки связаны.

Северную Корею называют Страной утренней свежести — Чосон.

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