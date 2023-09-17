Ким Чен Ын примерил шапку-ушанку.

На фотографии ое улыбается и пожимает руку министру обороны РФ Сергею Шойгу.
Напомним, что Ким Чен Ыну подарили во Владивостоке бронежилет и набор беспилотников.
Государственное Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало фотографию, на которой Ким Чен Ын стоит в шапке-ушанке.
На фотографии ое улыбается и пожимает руку министру обороны РФ Сергею Шойгу.
Напомним, что Ким Чен Ыну подарили во Владивостоке бронежилет и набор беспилотников.
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