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Политика

Ким Чен Ын разозлился на личного фотографа и уволил его

Лидер КНДР Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа. Это произошло после того, как фотограф, делая снимок руководителя нации, немного загородил его от народа, пишет «Фонтанка».

Ким Чен Ын в Китае.
Ким Чен Ын в Китае.
gov.cn

47-летний фотограф Ли уволен из аппарата главы КНДР за «нанесение ущерба высочайшему достоинству» лидера страны. Его также изгнали из партии, и теперь он считается человеком второго сорта, отмечают южнокорейские СМИ.

Еще месяц назад Ри работал на последнем саммите в Ханое, где встречались лидер КНДР и президент США Дональд Трамп.

Ранее на платформе железнодорожной станции в китайском городе Наньнин журналисты сняли курящего у своего бронепоезда северокорейского лидера Ким Чен Ына. Хрустальную пепельницу держала его сестра Ким Е Чжон.

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