Ким Чен Ын разозлился на личного фотографа и уволил его

Лидер КНДР Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа. Это произошло после того, как фотограф, делая снимок руководителя нации, немного загородил его от народа, пишет « Фонтанка ».

47-летний фотограф Ли уволен из аппарата главы КНДР за «нанесение ущерба высочайшему достоинству» лидера страны. Его также изгнали из партии, и теперь он считается человеком второго сорта, отмечают южнокорейские СМИ.

Еще месяц назад Ри работал на последнем саммите в Ханое, где встречались лидер КНДР и президент США Дональд Трамп.

Ранее на платформе железнодорожной станции в китайском городе Наньнин журналисты сняли курящего у своего бронепоезда северокорейского лидера Ким Чен Ына. Хрустальную пепельницу держала его сестра Ким Е Чжон.