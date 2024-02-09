9 февраля
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Политика

Китайский губернатор поздравил Алтайский край с Новым годом

Председатель Народного Правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркин Тунияз поздравил жителей Алтайского края с Новым годом по восточному календарю. Официальное письмо с поздравлениями пришло Виктору Томенко, сообщает пресс-служба губернатора Алтайского края.

Флаги России и Китая.
Флаги России и Китая.
https://zen.yandex.ru/id/5dfa85b9027a1500b000ffa1

В поздравлении губернатор из Китая подчеркнул, что новая эпоха стратегического партнерства Китая и России стабильно продолжается, а деловое сотрудничество в различных областях также продолжает углубляться и расширяться.

"Мы обещаем добросовестно выполнять все договоренности, достигнутые главами наших государств, на практике реализовывать цели и задачи, провозглашенные в рамках проведения III форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь», в частности касающиеся «восьми шагов» Китая стабильного и быстрого развития данной концепции. Синьцзян нацелен внести свой посильный вклад в процветание новой эпохи всеобъемлющего стратегического партнёрства Китая и России", — написал Эркин Тунияз.

Письмо губернатору Алтайского края из Китая
Письмо губернатору Алтайского края из Китая
Пресс-служба губернатора Алтайского края

2024 год — год культуры России и Китая. Так, сотрудничество Алтайского края с Синьцзян-Уйгурским автономным районом станет более тесным.

В этом году впервые восточный новый год официально отметят в России. Власти Москвы совместно с китайским посольством организовали фестиваль «Китайский новый год в Москве». Он пройдет с 9 по 18 февраля.

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